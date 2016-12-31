الرئيسية » ورد الآن » #أردوغان : #درع_الفرات هدفها محاربة جميع التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم #داعش لإزالة القناع عن هذا التنظيم الإرهابي ومن يقف خلفه

#أردوغان : #درع_الفرات هدفها محاربة جميع التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم #داعش لإزالة القناع عن هذا التنظيم الإرهابي ومن يقف خلفه

‏16 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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