الرئيسية » ورد الآن » #أردوغان : #درع_الفرات هدفها محاربة جميع التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم #داعش لإزالة القناع عن هذا التنظيم الإرهابي ومن يقف خلفه
#أردوغان : #درع_الفرات هدفها محاربة جميع التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم #داعش لإزالة القناع عن هذا التنظيم الإرهابي ومن يقف خلفه
16 دقيقة مضت ورد الآن
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هاشتاغأردوغان داعش درع الفرات