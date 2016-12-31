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قناة TRT التركية : رئاسة الأركان التركية تعلن القضاء على 23 إرهابيًا من #داعش الإرهابي خلال العمليات في مدينة الباب وتدمر 12 مقرا ضمن عملية #درع_الفرات

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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