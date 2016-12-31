الرئيسية » ورد الآن » قناة TRT التركية : رئاسة الأركان التركية تعلن القضاء على 23 إرهابيًا من #داعش الإرهابي خلال العمليات في مدينة الباب وتدمر 12 مقرا ضمن عملية #درع_الفرات
قناة TRT التركية : رئاسة الأركان التركية تعلن القضاء على 23 إرهابيًا من #داعش الإرهابي خلال العمليات في مدينة الباب وتدمر 12 مقرا ضمن عملية #درع_الفرات
1 ساعة مضت ورد الآن
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الإرهابي خلال العمليات في مدينة الباب وتدمر 12 مقرا ضمن عملية #درع_الفرات"
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هاشتاغالباب داعش درع الفرات