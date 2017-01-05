الرئيسية » ورد الآن » قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تدمير 74 هدفا لتنظيم #داعش الإرهاب ومقتل 20 إرهابي بينهم قيادي في مدينة الباب ضمن اليوم الـ135 لعملية درع الفرات
قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تدمير 74 هدفا لتنظيم #داعش الإرهاب ومقتل 20 إرهابي بينهم قيادي في مدينة الباب ضمن اليوم الـ135 لعملية درع الفرات
1 ساعة مضت ورد الآن
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الإرهاب ومقتل 20 إرهابي بينهم قيادي في مدينة الباب ضمن اليوم الـ135 لعملية درع الفرات" data-item_date="2017-01-05T10:21:18+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
هاشتاغدرع الفرات مدينة الباب