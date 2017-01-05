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قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تدمير 74 هدفا لتنظيم #داعش الإرهاب ومقتل 20 إرهابي بينهم قيادي في مدينة الباب ضمن اليوم الـ135 لعملية درع الفرات

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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