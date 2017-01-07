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تركيا : سلاح الجو التركي يسقط طائرتين بدون طيار تابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في شمالي #سوريا ضمن عملية #درع_الفرات
38 دقيقة مضت ورد الآن
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هاشتاغتركيا داعش درع الفرات سوريا