كبرى الفصائل المعارضة تتحد تحت مسمى ” مجلس قيادة تحرير سوريا ” بعيداً عن النصرة .. و قيادي في أحرار الشام : لا زالت ” مسودة ” و ليست اندماجاً

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن ثمانية فصائل عسكرية معارضة “اجتمعت وأعلنت اندماجها، بعد فشل اندماج الفصائل المعتدلة مع فصائل متشددة أبرزها فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) أواخر الشهر الماضي”.

وتناقل ناشطون بياناً يظهر توحد الفصائل تحت اسم “مجلس قيادة تحرير سوريا”، هي: “أحرار الشام – جيش الإسلام – أجناد الشام – صقور الشام – تجمع فاستقم كما أمرت – فيلق الرحمن – فيلق الشام – جبهة أهل الشام”.

واتفقت هذه الكيانات المسلحة على تشكيل هيئة عسكرية من القادة العسكريين من الفصائل، وهيئة سياسية من مسؤولي الكتائب السياسية، واعتبار قادة الفصائل المنضوية يمثلون قيادة المجلس، كما سيأخذ المجلس قراراته بالتوافق.

وبعد انتشار البيان على نحو واسع، قال القيادي في حكرة أحرار الشام “إياد الشعار”، عبر تغريدات له في موقع تويتر، إن هذا البيان عبارة عن مسودة اتفاق، وكان من المتفق أن لا يتم الإعلان عنه إلا بعد الانتهاء من العمل بحيث يصبح جاهزاً بعد 3 أشهر.

ويقضي الاتفاق بحسب الشعار، بتشكيل لجنة تعمل على الوصول لتمثقيل سياسي موحد وغرفة عمليات عسكرية مشتركة.

وأشار إلى أن “الورقة ليست اندماجاً ولكنها خطوة أولى لمواجهة التحديات المستعجلة في الساحة السياسية وتسريبها يهدف للتشويش والإفشال”.

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