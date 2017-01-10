أحمد حسون : روسيا و إيران أصحاب رسالة حق في الأرض .. و الظالم سيذله الله

قال مفتي بشار الأسد أحمد بدر الدين حسون إن “روسيا تقف دائماً مع الحق والحقيقة لا مع السياسة والمصالح الشخصية وأن تاريخها يشهد على ذلك فهي ليست مستعمرة، إنما تعطي درساً للعالم في مواقفها لاسيما في مجلس الأمن”.

واعتبر أن “موقف روسيا تجاه سوريا رسالة لكل دول العالم، وأن الظالم سيذله الله تعالى وإن الذي يقف مع الحق سيعزه الله، وروسيا وقفت مع سوريا التي تعرضت للظلم من أعدائها ومن بعض أقربائها فوقفت سوريا وروسيا وإيران والذين هم أصحاب رسالة حق في الأرض ليقولوا أن الإنسان وكرامته هي الأولى والأخيرة”.

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اشار حسون إلى أن “جرحى الجيش السوري حملوا أوسمة على أجسادهم، وهذا فارق كبير أن يكون الوسام جراح على الأجساد وبين أن يكون قطعة من حديد وذهب، وهذه الجراح سينقلها الجرحى إلى ابنائهم وأحفادهم ويقولون لهم، بهذه الأجساد التي امتلأت إيماناً بأنها دافعت عن الوطن وتراب سوريا”.

عكس السير