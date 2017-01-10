قوات سوريا الديمقراطية : لسنا تابعين لحزب العمال الكردستاني .. و نتطلع لبناء علاقات متينة مع تركيا ( فيديو )
عكس السير
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1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد
قوات سوريا الديمقراطية : لسنا تابعين لحزب العمال الكردستاني .. و نتطلع لبناء علاقات متينة مع تركيا ( فيديو )
مو صحيح هدا الكلام أغلبكن جايين من جبال قنديل وأنتو أصلا تابعين للنظام السوري وإيران ، وبالمستقبل حترجعوا كل الاراضي للنظام هدا الاتفاق بيناتكن مقابل إنّو يسمحولكن تعملوا فيدرالية بالقامشلي والحسكة هيك متفقين مع ايران ، وكلامك كله حكي إعلامي ،