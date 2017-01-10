مجلة فنية : ممثلة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

قالت مجلة “سيدتي” المختصة بأخبار الفنانين، إن الممثلة السورية دانا جبر تعرضت لحادث سير مروّع في حي أبو رمانة بالعاصمة السورية دمشق، يوم أمس الاثنين.

ووفق المجلة، فقد “اصطدمت سيارة مسرعة بسيارة الفنانة الشابة وبالتحديد بين البابين الأمامي والخلفي بصدمة قوية جداً حيث كانت فتاة صغيرة متهورة تقود السيارة الأخرى كما صرحت دانة”.

وأضافت : “من شدة الصدمة وقوة الصوت شعرت بأن نهايتي قد اقتربت لكن عناية الله أنقذتني ولم أصب إلا ببضعة رضوض والحمد لله أن الخسارة مادية فقط “.

يشار إلى أن دانا تتابع في الوقت الحالي تصوير دور البطولة في مسلسل “سنة أولى زواج” بالإضافة إلى مشاركتها بمسلسل ” شبابيك ” و الجزء 13 من مسلسل “بقعة ضوء”.

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