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وزير الدفاع التركي : تم تطهير مساحة أراض تقدر بألفي كيلومتر مربع من تنظيم داعش الإرهابي شمال #سوريا ضمن عملية #درع_الفرات

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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