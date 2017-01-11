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وزير الدفاع التركي : تم تطهير مساحة أراض تقدر بألفي كيلومتر مربع من تنظيم داعش الإرهابي شمال #سوريا ضمن عملية #درع_الفرات
1 ساعة مضت ورد الآن
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ضمن عملية #درع_الفرات"
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