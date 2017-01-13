ألمانيا : محاكمة اثنين من حراس السجون لسماحهما بمدان بالاغتصاب بالهرب !

من المنتظر أن يمثل اثنان من حراس أحد السجون أمام المحكمة في مدينة كولونيا غرب ألمانيا اليوم الجمعة، بعد السماح لسجين مدان بالاغتصاب بالهروب من حانة، أثناء اصطحابه في نزهة مقررة من السجن.

وذكر ممثلو الادعاء أنه قبل عام، سمح الحارسان للسجين “59 عاما” بالذهاب إلى المرحاض بنفسه، ولم يتحققا من وجوده هناك لمدة نصف ساعة، حيث قام بالهروب من هناك.

وأضاف ممثلو الادعاء أنه مرت حوالي ساعة، قبل أن يبلغ الحارسان الشرطة عن واقعة الهروب، واستغرق الامر ثلاثة أيام للقبض على السجين الهارب مرة أخرى.

ويواجه الحارسان 40 عاما و52 عاما” اتهامات بمساعدة سجين في الهروب، مع عقوبة محتملة تصل إلى خمس سنوات.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة كولونيا المحلية قرارا في القضية اليوم الجمعة. (DPA)

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