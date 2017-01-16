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تركيا : القوات المُسلّحة التركية تُعلن قصف 180 هدفا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي والقضاء على 18 إرهابيا باليوم الـ146 لعملية #درع_الفرات شمالي #سوريا

‏58 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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