الرئيسية » ورد الآن » تركيا : القوات المُسلّحة التركية تُعلن قصف 180 هدفا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي والقضاء على 18 إرهابيا باليوم الـ146 لعملية #درع_الفرات شمالي #سوريا
تركيا : القوات المُسلّحة التركية تُعلن قصف 180 هدفا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي والقضاء على 18 إرهابيا باليوم الـ146 لعملية #درع_الفرات شمالي #سوريا
58 دقيقة مضت ورد الآن
عكس السير
قيم الخبر #درع_الفرات
شمالي #سوريا"
data-item_date="2017-01-16T10:25:23+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
هاشتاغتركيا داعش درع الفرات سوريا