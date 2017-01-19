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تركيا : قصف 182 هدفا لتنظيم داعش الإرهابي والقضاء على 18 من عناصرها شمال #سوريا في اليوم الـ149 من عملية #درع_الفرات
25 دقيقة مضت ورد الآن
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في اليوم الـ149 من عملية #درع_الفرات"
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هاشتاغتركيا داعش درع الفرات سوريا