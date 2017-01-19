الرئيسية » ورد الآن » تركيا : قصف 182 هدفا لتنظيم داعش الإرهابي والقضاء على 18 من عناصرها شمال #سوريا في اليوم الـ149 من عملية #درع_الفرات

تركيا : قصف 182 هدفا لتنظيم داعش الإرهابي والقضاء على 18 من عناصرها شمال #سوريا في اليوم الـ149 من عملية #درع_الفرات

‏25 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

عكس السير

هاشتاغ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017