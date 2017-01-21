روسيا تشتكي تعقيدات إيران حول مباحثات الأستانة !

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، السبت، إن موقف إيران “يعقد” مسألة مشاركة واشنطن في مباحثات أستانة حول الأزمة السورية.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع قناة “بي بي سي” البريطانية، أن “موسكو ترحب بدور أمريكي في المباحثات، إلا أن طهران تعقد الأمر”.

وأكد أنه “لا يمكن حل الأزمة السورية بدن دور لواشنطن”.

وسعت إيران إلى عدم مشاركة واشنطن، بسبب انزعاج إدارتها من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول برنامجها النووي، غير أن أنقرة وموسكو لم ترغبا في استبعاد الولايات المتحدة عن المباحثات التي تجري بعد غدٍ الإثنين بين وفود عن المعارضة العسكرية السورية ونظام بشار الأسد. (ANADOLU)

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