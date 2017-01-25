شعار ريال مدريد ” بدون الصليب ” في اتفاق لمنطقة الشرق الأوسط

سيخلو شعار نادي #ريال_مدريد الاسباني لكرة القدم من الصليب المسيحي التقليدي في الملابس المبيعة ببعض دول الشرق الأوسط بموجب اتفاق إقليمي.

وقالت ماركة الإمارتية للتجزئة في بيان إنها حصلت حصريا على حقوق “التصنيع والتوزيع والبيع لمختلف المنتجات التي تحمل اسم… النادي” في الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

لكن خالد المهيري نائب رئيس مجلس إدارة ماركة أبلغ وكالة رويترز أن لريال مدريد نسختين من الشعار لسوق الشرق الأوسط وأن ماركة ستستخدم الشعار الخالي من الصليب المسيحي من أجل مراعات الحساسيات الثقافية.

وقال المهيري الذي يملك مقهى لريال مدريد في دبي “ينبغي أن نراعي أن هناك حساسية ببعض المناطق الأخرى في الخليجي تجاه المنتجات التي تحمل الصليب.”

وجميع دول الخليج العربية الست التي ستبيع ماركة منتجات ريال مدريد وتوزعها فيها ذات أغلبية مسلمة.

وستتطلب إعادة تصميم الشعار تعديلا طفيفا فحسب. ويوجد في التصميم الأصلي صليب مسيحي بالغ الصغر فوق التاج الذي يعلو الشعار.

يسمح الاتفاق لماركة ببيع القمصان والأحذية وملابس السباحة التي تحمل اسم ريال مدريد وشعاره. وقال المهيري إن المبيعات ستبدأ بحلول مارس آذار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتغير فيها الشعار ، ففي 2014 أزال ريال مدريد الصليب المسيحي من شعاره عندما استخدمه راعيه بنك أبوظبي الوطني.

وطيران الإمارات التي مقرها دبي هي الراعي الرئيسي لقميص ريال مدريد وللنادي راع إماراتي آخر هو صندوق الاستثمار آيبيك التابع لحكومة أبوظبي. ( reuters )

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