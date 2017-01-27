فيديو صادم : أشخاص يصورون و يسخرون من لاجئ و هو يغرق في إيطاليا !

قالت صحيفة “تايمز” البرطيانية، إنه “بينما كان اللاجئ الغامبي باتيه سابالي (22 عاماً)، يغرق يوم الأحد الماضي في أكبر قناة مائية في فينيسيا بإيطاليا، لم يقفز أحد إلى الماء لإنقاذ بل اكتفى المتواجدون بتصويره وهو يغرق”.

وتبين، بحسب الصحيفة، أن اللاجئ كان ربما ينتحر غرقاً، حيث رمي له طوق النجاة ولم يتمسك به.

وأضافت الصحيفة، إلى جانب وسائل إعلام بريطانية وهولندية، بحسب ما اطلع عكس السير، إن عدداً من المشاهدين صرخوا “إنه أحمق .. سيموت .. عد إلى بلادك”.

وبعد قليل غرق الشاب، ثم قامت فرق الأمن والانقاذ بانتشاله.

وقالت الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الحادثة إن سابالي حاصل على الإقامة في إيطاليا، وتم لاحقاً العثور على حقيبة له كان قد تركها في محطة القطار.

ونقل عن قائد فرقة الإنقاذ قوله :”كان من الممكن تجنب غرق الشاب، لا أريد إلقاء اللوم على أحد، ولكن كان بالإمكان فعل المزيد لإنقاذه”.

عكس السير