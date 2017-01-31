أحد المتسببين بالكوارث الاقتصادية في سوريا قبل اندلاع الثورة .. عبد الله الدردري مستشاراً للبنك الدولي لشؤون إعادة الإعمار

كشف عبد الله الدردري عن تسلّمه منصب مستشار “البنك الدولي” لشؤون إعادة الإعمار والتأهيل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في 16 شباط القادم.

جاء ذلك، بحسب موقع الاقتصادي، عبر رسالة بعث بها الدردري إلى أصدقائه عبر البريد الإلكتروني، أعلن فيها تسلمه المنصب الجديد.

وكان الدردري شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 2005 – 2011، ويعتبر بسياساته التي انتهجها أحد المتسببين بالكوارث الاقتصادية التي حلت بسوريا في تلك الفترة، والتي كانت من أحد الأسباب التي أدت لاندلاع الثورة.

وعين الدردري بعد ذلك مستشاراً في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة “الاسكوا “.

وأطلق الدردري، قبل أيام، برنامج “أجندة وطنية لمستقبل سورية يتضمن إطاراً استراتيجياً لبدائل السياسات لسورية ما بعد النزاع”.

وأشار الدردري، إلى مساهمة خبراء سوريين من داخل البلد وخارجها وعلى اختلاف آرائهم، في وضع الأجندة، مشيراً إلى تركيزها على الاستجابة المبكرة لآثار التحديات التي سينتجها النزاع السوري، وأبرزها عودة اللاجئين والنازحين، وتحدي المصالحة، وتحدي إعادة الإعمار، كما اعتبرت المبادرة الشأن العام شأن جميع السوريين، والحوار الموضوعي الحر هو أساس العمل.

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