رغم قسوة الظروف و تواضع الإمكانيات .. 30 مركزاً و 1200 عنصراً لشرطة إدلب الحرة يحاولون ملئ الفراغ الأمني ( فيديو )

رغم الظروف القاسية والإمكانيات المتواضعة، تعمل مراكز الشرطة الحرة في محافظة إدلب على تقديم كل ما بوسعها لضمان أمن وسلامة المدنيين.

وتم تشكيل الشرطة الحرة في إدلب بشكل رسمي عام 2014، وتتألف إلى جانب العناصر من ضباط منشقين، حاولوا ملئ الفراغ الذي خلفه غياب سلطات نظام.

وتتألف الشرطة الحرة في محافظة إدلب من 30 مركزاً ويبلغ تعداد عناصرها 1200، بينهم 65 ضابطاً منشقاً عن شرطة النظام.

وقال الرائد حسين الحسيان، رئيس قسم الإعلام في شرطة إدلب الحرة، في تصريحات لإذاعة “حارة إف إم”، إن أبرز أعمال الشرطة هو تنظيم الضبوط وتسيير الدوريات النهارية والليلية في محاولة لضمان الأمن وتجنب وقوع الجرائم.

وفيما يتعلق بتزوير العملات والوثائق، قال الحسيان إن الشرطة تتعاون مع مكاتب الصرافة التي تقوم بإخطارها فور ضبط أية نقود مزورة أو أي بائع ومروج لها، لتتخذ بدورها الإجراءات اللازمة، حيث أنها لا تملك معدات متقدمة لكشف هذا النوع من الجرائم بمفردها.

وكما الأمر في التزوير، فإن الشرطة الحرة تلاحق أية تجاوزات متعلقة بالإتجار بالمخدرات، مع تأكيد الحسيان وجود خبراء في صفوف الشرطة قادرون على كشفها وتمييز أنواعها.

وأشار الحسيان إلى أن الشرطة لدى نظام الأسد كانت عبارة عن شرطة تقليدية تنفذ القوانين وفق رؤية السلطة، الأمر الذي أحدث نفوراً وكراهية لها بين الناس، ومن هنا تحاول الشرطة الحرة تغيير النظرة التقليدية لها إلى نظرة مجتمعية، عبر ممارساة تحقق التكامل بينها وبين المواطن.

وتسعى الشرطة لتعزيز ذلك عبر برنامج “أمان وعدالة اجتماعية الذي يتم من خلاله إنجاز مشاريع أمنية خدمية، كإنارة المناطق ليلاً وتعبيد الطرقات.

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