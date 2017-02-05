ألمانيا : العثور على لاجئ سوري مقتولاً في برلين وسط ظروف غامضة

عثرت الشرطة الألمانية، يوم الخميس (2/2) على لاجئ سوري مقتولاً في حديقة بمنطقة بريتس الواقعة في حي “نويكولن” في العاصمة الألمانية برلين.

ووفقا للشرطة، فإن الشاب البالغ من العمر 31 عاماً يدعى محمد أبو حسن، وكان يعيش حتى شهر أيلول 2016 في مركز إيواء للاجئين في فرانكفورت.

صحيفة “برلينر مورغن بوست” المحلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشرطة ومكتب المدعي العام في برلين أعلنا اليوم الأحد عن أن الحادثة هي “جريمة قتل”.

ووفقاً لشهود عيان فإن محمد أبو حسن كان في الأسابيع الأخيرة يتواجد بشكل شبه يومي في منطقة محطة مترو غرنتس آلي.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن الجناة، وعممت، بناء على ذلك، الأسئلة التالية:

• من شاهد محمد أبو حسن بعد ظهر يوم الأول من شباط 2017؟

• من يعرف محمد أبو حسن وتواصل معه في الأسابيع الأخيرة؟

• من يعرف الأماكن الأخرى التي يتواجد فيها محمد أبو حسن عادة؟

• هل شاهد أحد محمد أبو حسن ما بين 1 -2-2017 حتى تاريخ العثور عليه في يوم 2 -7-2017 الساعة الثالثة بعد الظهر؟

• هل شاهد أحد محمد أبو حسن في منطقة محطة مترو غرنتس آلي أو بالقرب من المكان الذي عثر عليه مقتولاً فيه بالقرب من شارع بالن شتراسه؟

• نطلب من أهل أو أقارب محمد أبو حسن الاتصال بمكتب التحقيقات على رقم الهاتف 0304664911444 أو على البريد الإلكتروني LKA114-Hinweis@polizei.berlin.de أو أقرب فرع للشرطة.

عكس السير