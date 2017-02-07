منظمة العفو الدولية تنشر معلومات مروعة عما يفعله زبانية بشار الأسد بالسوريين : ” مسلخ بشري .. شنق جماعي و إبادة في سجن صيدنايا “

قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها إن نظام بشار الأسد قام بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا بدمشق خلال الفترة بين 2011 – 2015.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه “مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا” إنه “بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالبا مرتين أسبوعيا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت”، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس “شنق في صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للنظام”.
وأوضحت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من كانون الأول 2015 إلى كانون الأول 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سوريا.
وبحسب التقرير فإن هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم وإخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم “في منتصف الليل وفي سرية تامة”.
واوضح التقرير أنه “طوال هذه العملية يبقى (السجناء) معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم”.
ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الإعدامات قوله “كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة”.
وأضاف أن “صغار السن من بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويحطمون أعناقهم”.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكنها مع ذلك مستمرة على الأرجح.
ويعتقل النظام آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره جيش النظام والذي يعتبر أحد أضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كلم تقريبا شمال العاصمة دمشق.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إن نظام بشار الأسد بينتهج “سياسة إبادة” من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية”.
وأكد التقرير أنه في سجن صيدنايا كان السجناء يتعرضون للاغتصاب أو يتم إجبارهم على اغتصاب بعضهم البعض، بينما عملية إطعامهم تتم عبر إلقاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة التي غالبا ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء.
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لقراءة تقرير المنظمة كاملاً (مرفق بصور) إضغط هنا ” مسلخ بشري : شنق جماعي و إبادة في سجن صيدنايا “
يعتقد امممم
عالم قذر
يعني على اساس ما بتعرفو من زمان هيك واكثر
حاج تضحكو علينا حاج
من زمان الفاطس كان العدد اكبر من تقريركم
وعلى زمان هالمجرم العدد يفوق العشر اضعاف
لك بقص ايدي اذا ما بتعرفو اسمائهم بالواحد
جايين تجدبوها علينا يعني؟
وبعد كل هالتحقيقات وهالحكي .. خلي يعملوا انتخابات نزيهة .. رح يربح بشار الاسد .. والمعارضة بيعرفوا هالشي مشان هيك ما عم يوافقوا .. الشعب السوري والعربي والمتدين عموما هيك .. التأليه عندو بالدم .. بغض النظر عن مساوئ الشخص المؤله .. سواء كان الله ام محمد ام بشار ..
بالمناسبة اذا ربح بشار ووقفت الحرب .. رح يرجعوا معظم اللاجئين .. مشان موضوع بالروح بالدم .. ما بصير بدون هالشي . .
نقولها بملء الفم هذه الفئة النصيرية التي فعلت كل هذا الاجرام ليست طائفة هذه حثالة هذه قذارة عار على البشرية حاش فئة قليلة منهم! بعد كل ما فعلوا بسنة سورية من قتل مليون وتهجيرمعظمهم وتدمير كل مدنهم لا يزالون يتمنون عودة الايام السابقة التي كانوا يستعبدون فيها السنة ويجبون اموالهم لمدة خمسين عاما هم لم يبدوا اي ندم بل لا يزالون يقولون في مجالسهم الخاصة والعامة احيانا انهم اذا انتصروا وعاد الامر الى ما كان عليه سابقا سيستبيحون السنة اكثر من الاول وسيفعلون بهم كل الموبقات هم يجاهرون بندمهم لكن اتعرفون على ماذا على انهم لم يستخدموا خيار حماة اي ارتكاب المجازر بعشرات الالوف منذ بداية الثورة لا بعد سنتين ويقولون لو ارتكبنا في البداية عدة مجازر وتدمير مثل مجزرة حماة 1982(40 الف شهيد مدني مع تدمير كل المدينة القديمة وتدمير كل مساجد وكنائس المدينة كاملا) لما استمر السنة في الثورة ولخضعوا من جديد وهذا الكلام قاله علنا منذ ستة اشهر علي مملوك الرجل الثاني اليوم بعد بشار ! هذه الحثالة تحتاج الى امور ثلاثة اولا القصاص من كل من قتل منهم ابرياء سوريين او اغتصب وتعذيب من عذب بنفس نوع العذاب ثانياغسيل دماغ لمن لم تتلوث يداه بالدماء ولا الاغتصاب وفصلهم من مواطنهم وتوزيعهم على عموم سورية والغاء اي تكتل لهم ثالثا فصل اولادهم عنهم وتربيتهم في بيوت المسلمين
وبيقولك حوار مع النظام…. عن أي نظام عم تحكو وأي حوار !!!!؟؟
ويستمر مسلسل الكذب
” لا أدري ما هو المصطلح المناسب الذي يصلح لوصف ما شاهدته هناك. اعتاد الحراس أن يأمروا الجميع بخلع ملابسهم والتوجه إلى دورة المياه واحداً تلو الآخر، ثم ينتقوا أحد الشباب من ذوي البنية الجسمانية الصغيرة، أو من هم أحدث سناً من غيرهم، أو من لديهم بشرة فاتحة، ويطلبوا منه أثناء توجهنا إلى دورة المياه أن يقف ووجهه نحو الباب، وأن يغمض عينيه، ومن ثم يأمروا أحد السجناء الأكبر سناً بأن يقوم باغتصابه، ولن يعترف أحد أنه قد تعرض لذلك، ولكن تكرر هذا الأمر كثيرا، وقد يصبح الألم النفسي أحيانا أسوأ من الألم الجسدي، ولن يعود الأشخاص الذين أُجبروا على القيام إلى سابق عهدهم أبدا. وأعرف أن البعض قد توفي بعد إصابته باكتئاب جعله يمتنع عن تناول الطعام الذي كان يتوفر بكميات قليلة أصلًا. وإذا رفض السجين ضخم الجثة أمر اغتصاب السجين الآخر، فسوف يتعرض بدوره للضرب المبرح، وعندما رفض أحدهم الانصياع لمثل هذا الأمر، عبثوا بشرجه عقاباً له.”