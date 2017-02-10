الرئيسية » أخبار البلد » على غرار مدن الساحل .. أزمة ” بنزين ” خانقة في دمشق ( فيديو )

على غرار مدن الساحل .. أزمة ” بنزين ” خانقة في دمشق ( فيديو )

‏7 ساعات مضت أخبار البلد, أهم الأخبار 2 تعليقان

تشهد شوارع دمشق ازدحامات في مناطق تواجد محطات الوقود، بانتظار الحصول على “البنزين” المفقود.

وسائل إعلام موالية قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن طوابيراً طولها مئات الأمتار تشكلت أمام “كازيات” الجلاء والأزبكية ومشروع دمر، كما أغلقت أخرى منها الوحدة وشارع خالد وابن عساكر.

وبلغ سعر “بيدون البنزين” خلال هذه الأزمة، وفق المصادر الموالية، 7 آلاف ليرة سورية.

الجدير بالذكر أن هذه الأزمة ليست مقتصرة على دمشق، بل شملت أيضاً مدن اللاذقية وطرطوس وحلب.

مواضيع متعلقة :

إعلام النظام : أزمة محروقات خانقة في اللاذقية ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. ذنب الكلب
    فبراير 11, 2017 , 12:26 ص في 12:26 ص

    هذا يشرح خطاب رئيس وزراء النظام عن ان الأزمة ستحل. استمرار الكذب رغم كل ما حصل. ذنب ذنب الكلب اعوج.

    رد
  2. كلمة حق
    فبراير 11, 2017 , 1:20 ص في 1:20 ص

    طول ماهدا الحمار وعصابتو حاكمين لتبكوا على الخبزة

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017