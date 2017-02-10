على غرار مدن الساحل .. أزمة ” بنزين ” خانقة في دمشق ( فيديو )

تشهد شوارع دمشق ازدحامات في مناطق تواجد محطات الوقود، بانتظار الحصول على “البنزين” المفقود.
وسائل إعلام موالية قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن طوابيراً طولها مئات الأمتار تشكلت أمام “كازيات” الجلاء والأزبكية ومشروع دمر، كما أغلقت أخرى منها الوحدة وشارع خالد وابن عساكر.
وبلغ سعر “بيدون البنزين” خلال هذه الأزمة، وفق المصادر الموالية، 7 آلاف ليرة سورية.
الجدير بالذكر أن هذه الأزمة ليست مقتصرة على دمشق، بل شملت أيضاً مدن اللاذقية وطرطوس وحلب.
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عكس السير
قيم الخبر
هذا يشرح خطاب رئيس وزراء النظام عن ان الأزمة ستحل. استمرار الكذب رغم كل ما حصل. ذنب ذنب الكلب اعوج.
طول ماهدا الحمار وعصابتو حاكمين لتبكوا على الخبزة