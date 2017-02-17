” يا اللي ظلمتوا الحب ” .. داعية سعودي يغرد بمقطع لـ ” أم كلثوم ” لدعم إباحة الأغاني

غرد الشيخ الدكتور أحمد الغامدي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة سابقًا على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” بقطع فيديو لأغنية “يا اللي ظلمتوا الحب” لأم كلثوم في إطار رصده جميع الأدلة من الكتاب والسنة التي توضح إباحة الأغاني والاستماع إلى المعازف.

وأثارت التغريدة ردود فعل متباينة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وانهالت الانتقادات حيث ذكر نشطاء التواصل أحاديث نبوية أخرى استندوا فيها إلى تحريم الغناء والمعازف فيما أبدى عدد آخر من الرواد إعجابهم بالشيخ وشجاعته للجهر برأيه دون خوف أو خجل.

حيث كتب أحد الرواد: ” الله عليك يا استاذ أحمد انتقاء جميل، تحية لصدقك وشجاعتك هكذا يصنع التغيير وبهذا الصدق لا النفاق، يُكسر التابو”.

وفي ذات السياق رد الشيخ الغامدي على منتقديه مفندا الأحاديث التى ذكروها ليؤكد ضعف سندها أو روايتها.

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