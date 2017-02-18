حفل مرتقب للفنان العالمي ياني يثير جدلاً في الأردن

أثارت وثيقة مسربة حول قيام سلطة منطقة العقبة الخاصة في #الأردن، بتمويل حفل مرتقب للفنان الأمريكي من أصول يونانية الشهير ياني، في المدينة الساحلية خلال نيسان / أبريل المقبل، ردود فعل غاضبة في معظمها.

وكشفت الوثيقة المسربة من مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة، أن مجلس المفوضين أقر بجلسته رقم 153، تمويل ودعم حفل الفنان ياني بـ 100 ألف دينار أردني، ( 140 ألف دولار) والمرتقب إقامته بتنظيم من شركة أصدقاء مهرجانات الأردن، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وبحسب الوثيقة، فإن قرار السلطة ألزم ذراعها المطور (شركة تطوير العقبة) دفع نصف نفقات الحفل المرتقب وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، في حين تتحمل السلطة نصف المبلغ الباقي.

وتعاني البلاد من أزمة مالية متفاقمة وعجز في الموازنة دفع الحكومة للجوء إلى المزيد من الضرائب على كثير من السلع، في حين تراوح الأجور مكانها منذ سنوات.

وانتقد نشطاء وإعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام سلطة منطقة العقبة بدعم الحفل، وقال الإعلامي علي الطراونة عبر صفحته على موقع فيسبوك: “الشعب يموت جوعًا والشريدة رئيس سلطة العقبة وغسان غانم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة يدعمان حفلًا للفنان العالمي ياني بمئة ألف دينار”.

وتابع: “ما يحتاجه أبناء الديسة والشلالة وبئر مذكور(مناطق أردنية) فقط هو التعرف إلى ياني عن قرب!!”.

وعلّق الصحافي سالم الجبور على الوثيقة بالقول: “فواتير العهر والفساد”، في حين كتبت الصحافية حنان الشيخ: “مهو وقته”. !

من جهتها، أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تقديم الدعم لحفل الموسيقار العالمي “ياني” في العقبة خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، والذي يقوم على تنفيذه القطاع الخاص “مشروط بحسب قرار مجلس المفوضين بتحقيق دخل مادي يفوق كلفة المساهمة فيه والبالغة 100 ألف دينار جراء بيع تذاكر”.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أن “هذا الحفل هو الأول من نوعه في العقبة وأن مجلس المفوضين اعتبر الدعم سلفة ستتم استعادتها من بيع التذاكر والدعم الذي تقدمه المؤسسات والشركات السياحية المعنية بإقامة هذا الحفل”.

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