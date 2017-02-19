صحيفة : جهات عربية حذرت ” حزب الله ” من رد عسكري إسرائيلي كبير على أي اعتداء مصدره الأراضي السورية

قالت صحيفة “الحياة” نقلاً عن مصادر مطلعة، إن جهة عربية نقلت معلومات دولية إلى “حزب الله” في الآونة الأخيرة، عبر قنوات خاصة تحذّر من أن إسرائيل ستقدم على ردّ عسكري كبير ضد الحزب ولبنان، إذا أقدم الحزب على عمل عسكري ضدها انطلاقاً من الأراضي السورية أو اللبنانية، مؤكدة أن الجانب الإسرائيلي يرصد تحركات الحزب في سورية وفي لبنان، لجهة استمرار تزوده بأسلحة وتواجده في مناطق في سورية قد تستخدم ضده في أي عمل عسكري ضدها.

ورجحت المصادر أن يكون التحذير الذي نقل إلى حسن نصرالله من الجهة العربية، على أنه جدي ويشمل استعداد الحكومة الاسرائيلية لاستهداف الحزب والأراضي اللبنانية كافة باعتبار الحزب يتمتع بتغطية منها، الأمر الذي دفع نصرالله، إضافة إلى عوامل أخرى، إلى رفع مستوى التهديد المقابل.

وذكرت المصادر أن التحذير العربي لـ”حزب الله” شمل تقديراً بأن لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قدرة على الحركة الإقليمية وضد الحزب، في عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، أعلى بكثير من قدرته إبان رئاسة سلفه باراك أوباما، ما يستدعي توخي الدقة والحذر والحكمة من جميع الجهات المعنيين، لأن إدارة ترامب تتمتع بعلاقة وثيقة جداً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

عكس السير