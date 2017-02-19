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قناة TRT التركية : #الجيش_التركي يعلن مقتل 12 إرهابيًا من تنظيم #داعش واستهداف 52 هدفًا للتنظيم الإرهابي في إطار عملية #درع_الفرات شمالي #سوريا

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

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