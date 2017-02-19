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نائب الرئيس الأمريكي: #واشنطن لن تعترف بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم جنوب #أوكرانيا بأي شكل من الأشكال

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

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