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وزير الخارجية التركي : #درع_الفرات مثال جيد على التعاون مع قوات محلية لقتال تنظيم #داعش الإرهابي ونحن على وشك استعادة الباب وسنستعيد الرقة مع حلفائنا

‏23 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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