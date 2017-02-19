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وزير الخارجية التركي : #درع_الفرات مثال جيد على التعاون مع قوات محلية لقتال تنظيم #داعش الإرهابي ونحن على وشك استعادة الباب وسنستعيد الرقة مع حلفائنا
23 دقيقة مضت ورد الآن
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