الرئيسية » ورد الآن » قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تحييد 27 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي واستهداف سلاح الجو والمدفعية 140 هدفا للتنظيم شمالي #سوريا في إطار عملية #درع_الفرات
قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تحييد 27 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي واستهداف سلاح الجو والمدفعية 140 هدفا للتنظيم شمالي #سوريا في إطار عملية #درع_الفرات
2 ساعتين مضت ورد الآن
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هاشتاغالجيش التركي داعش درع الفرات سوريا