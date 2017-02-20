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قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تحييد 27 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي واستهداف سلاح الجو والمدفعية 140 هدفا للتنظيم شمالي #سوريا في إطار عملية #درع_الفرات

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

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