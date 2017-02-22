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درع الفرات : الجيش الحر يسيطرعلى سكن الضباط و المحكمة الشرعية ومبنى الأوقاف وسط مدينة #الباب في ريف حلب بعد اشتباكات مع داعش
1 دقيقة مضت ورد الآن
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هاشتاغالباب الجيش الحر حلب داعش درع الفرات