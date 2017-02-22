صحيفة تركية : ” رقعة التعاون بين النظام و الوحدات الكردية تتسع .. و مصابو الأخيرة يعالجون في دمشق ” !

قالت صحيفة “صباح” التركية بنسختها العربية، إن “رقعة التعاون بين النظام السوري وتنظيم “ب ي د” (الوحدات الكردية) اتسعت، حيث يدعم الأول بناء التنظيم أكاديمية إرهابية في حيي الشيخ مقصود، والهلك بحلب، ونقل الإرهابيين المصابين عبر طائراته إلى مشافيه في دمشق”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية تركية أن “طائرات النظام السوري نقلت مصابي التنظيم من مدينتي “عفرين”، و”عين العرب”(كوباني) في الريف الشمالي لحلب، ومحافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، إلى مستشفى حكومي في دمشق”.

وأشارت المصادر إلى أن “اثنين من قياديي بي كا كا في جبال قنديل شمالي العراق، قدما الأسبوع الماضي إلى سوريا، ونُقلا على متن طائرة تابعة للنظام إلى المستشفى الحكومي في دمشق”.

وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أن “ب ي د، أنشأ مراكز تدريب في حيي “لشيخ مقصود، والهلك، عقب بنائه المركز ذاته في مدينة عفرين، وجبال قنديل”.

وتابعت: “يتلقى المئات من الإرهابيين تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الثقيلة، وأساليب الحرب، في مركز تدريب بعفرين، والذي دخل الخدمة الشهر الماضي”.

وختمت بالقول إن تعاوناً وثيقاً كان قائماً بين الجانبين في محافظة الحسكة، منذ 2012، إلا أن هذا التعاون انتقل إلى حلب في كانون الأول 2015. ‎

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