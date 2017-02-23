باكستاني يحرق وجه حبيبته بـ ” الأسيد ” لمنعها من العمل كمضيفة طيران

بدافع الغيرة العمياء، قام رجل باكستاني بحرق وجه حبيبته بالأسيد، لمنعها من العمل كمضيفة طيران ، و أصيبت كانوال كايوم (29 عاماً) بحروق شديدة شوهت وجهها بعدما سكب حبيبها سائل الأسيد الحارق على وجهها، أثناء نومها.

وفقدت كانوال أنفها في هذا الهجوم وأصيب وجهها بتشوهات كبيرة. وأمضى جراحو التجميل عشر سنوات في محاولة إعادة بناء وجهها.

ونشرت كانوال صوراً لها مؤخراً على صفحتها على فيس بوك، تظهر تحولاً كبيراً في شكل وجهها حيث قام الأطباء بإعادة بناء وجهها وأنفها باستخدام أنسجة من فخذيها.

يذكر بأن أخصائي التجميل عاصم شاه مالاك المعروف عالمياً بخبرته في زرع الشعر، سافر من مدينة مانشستر البريطانية إلى مدينة كاراتشي الباكستانية لتركيب رموش وحواجب جديدة لعيني كانوال مستخدماً شعراً من مؤخرة رأسها.

وكانت كانوال التي تخطط في الوقت الحالي للخضوع لجراحة تجميلية جديدة لأنفها، تزوجت بعد أن قام الدكتور شاه مالاك بعملية زرع الحاجبين والرموش لها وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعبرت كانوال عن امتنانها للدكتور شاه مالاك قائلة “أشكر الدكتور شاه مالاك والأطباء الآخرين على الجهد الذي بذلوه في إعادة بناء وجهي الذي تضرر بشكل مريع”.

من جهته أشاد الدكتور شاه مالاك بشجاعة كانوال وقال بأنها تحلت برباطة جأش لم يرها لدى أي مريض آخر، وأنه يأمل بأن تستمر بالعلاج حتى يعود وجهها إلى حالته الطبيعية، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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