” مايكروسوفت ” تقدم نسخة جديدة من نظارات الواقع الافتراضي

ذكرت مصادر مقربة من شركة #مايكروسوفت أن الشركة عازمة على طرح نسخة رخيصة من نظارات #الواقع_الافتراضي مع حلول 2019.

ووفقا للمصادر، “بعد أن أصدرت الشركة عام 2016 نظارات الواقع الافتراضي Development Edition، والتي كانت مخصصة للمبرمجين، لم تلقى تلك النظارات رواجا كبيرا بسبب سعرها المرتفع الذي بلغ 3 آلاف دولار، لذلك قرر المهندسون في الشركة تصنيع نظارات مماثلة أرخص ثمنا لتكون في متناول الجميع”.

وأضاف المصدر بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم : “كان من المتوقع أن تطرح مايكروسوفت نظارات HoloLens الجديدة قريبا، لكن الفنيين في الشركة أكدوا أنهم بحاجة لتطوير وتحسين أداء تلك النظارات وجعلها أصغر حجما، لذلك فمن المتوقع أن يتم إصدارها مع حلول عام 2019”.

ويؤكد الخبراء أن مايكروسوفت ليست مضطرة للاستعجال بطرح نظاراتها الذكية، فهي لا تشعر بالمنافسة القوية من قبل بقية الشركات التي تعمل في نفس المجال، المنافس الوحيد لنظارتها الجديدة قد تكون نظارات Magic Leap التي ستزود بخاصية 3D التي ستمكنها من إسقاط وعرض الصور الثلاثية الأبعاد ضمن المحيط الواقعي.

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