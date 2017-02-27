أطباء : تمارين قوة التحمل تساعدك على التخلص من الاكتئاب

أشارت الطبيبة كورا فيبر إلى أن تمارين قوة التحمل تحمي المرء من الإصابة بالاكتئاب، علاوة على أنها تفيد الأشخاص المصابون بالفعل بأعراض #الاكتئاب أو اعتلال الحالة المزاجية أو كآبة الشتاء.

و أوضحت رئيسة قسم الطب النفسي في مستشفى صوفي شارلوت بالعاصمة الألمانية #برلين قائلة “نحن نعرف من واقع الدراسات العلمية أن ممارسة تمارين قوة التحمل مثل الركض لمدة 30 إلى 45 دقيقة لثلاث أو أربع مرات في الأسبوع تساعد بشكل جيد على التخلص من أعراض الاكتئاب”، ولكن يجب أن يبلغ معدل ضربات القلب أثناء ممارسة التمارين حوالي 120 نبضة في الدقيقة.

وأكدت كورا فيبر على الركض يعتبر من تمارين قوة التحمل المناسبة لمرضى الاكتئاب، نظراً لأن لمرضى يتعرضون لضوء النهار بشكل إضافي، وهناك مسار للأعصاب ينقل الضوء من العين إلى المخ مباشرة.

وأضافت الطبيبة الألمانية أن التمارين الرياضية تعمل على إفراز هرمونات تساعد على التخلص من الأفكار السلبية. وإذا كانت هناك أسباب صحية تحول دون ممارسة تمارين الركض، فإنه يمكن لمرضى الاكتئاب ركوب الدراجات الهوائية والانطلاق وسط الطبيعة. ( DPA )

عكس السير