بعد ضاحي خلفان .. السويد تحرج الكاتب السعودي تركي الحمد على الملأ !

تعرض الكاتب الليبرالي السعودي “تركي الحمد” لموقف محرج على موقع التواصل الاجتماعي “#تويتر”، إثر نشره معلومة مغلوطة عن #السويد ، ونشر الكاتب السعودي في تغريدة له على “تويتر”، معلومات تفيد بأن “السويد” لا يوجد بها سجون.

وفاجئ الحساب الرسمي لبوابة السويد باللغة العربية الحمد، بالقول : ” غير صحيح ، يوجد 46 سجن في السويد .. و يمكنك تسجيل موعد لزيارة أحد السجون عبر هذا الموقع”.

وسخر ناشطون من الكاتب السعودي، المثير دائما للجدل، قائلين إنه دائمًا ما يضع نفسه في مواقف محرجة.

وكان الفريق ضاحي خلفان – نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي – قد تعرض لنفس الموقف المحرج إثر نشره لمثل يعد إهانة للمرأة.

وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحسب ما نقلت صحيفة بوابة القاهرة : “عندما تقول المرأة لا، فهي عادة تقصد أن تقول نعم. (مثل سويدي)”.

ورد الحساب الرسمي لبوابة السويد باللغة العربية على الفريق خلفان بالقول: “عندما تقول المرأة لا فهي تعني لا “.

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