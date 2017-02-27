الرئيسية » ورد الآن » درع الفرات : الجيش الحر يسيطر على قريتي زمار وأم شكيف شرق مدينة الباب و يدمر مفخخة لتنظيم #داعش بمحيط قرية أم شكيف
درع الفرات : الجيش الحر يسيطر على قريتي زمار وأم شكيف شرق مدينة الباب و يدمر مفخخة لتنظيم #داعش بمحيط قرية أم شكيف
1 دقيقة مضت ورد الآن
عكس السير
قيم الخبر #داعش
بمحيط قرية أم شكيف" data-item_date="2017-02-27T16:30:42+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
هاشتاغالباب داعش درع الفرات