الرئيسية » ورد الآن » درع الفرات : “الجيش الحر يسيطر على قريتي تل تورين و قارة شرق مدينة #الباب بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانفصالية YPG”

درع الفرات : “الجيش الحر يسيطر على قريتي تل تورين و قارة شرق مدينة #الباب بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانفصالية YPG”

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

عكس السير

هاشتاغ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017