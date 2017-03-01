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درع الفرات : “الجيش الحر يسيطر على قريتي تل تورين و قارة شرق مدينة #الباب بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانفصالية YPG”
2 ساعتين مضت ورد الآن
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هاشتاغالباب الجيش الحر درع الفرات