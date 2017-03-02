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أردوغان: تركيا ما زالت تدعم القوات المحلية الوطنية في #سوريا لمكافحة تنظيم داعش، وقد نجحت بقتل 3 آلاف عنصر من عناصره

‏39 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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