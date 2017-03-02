” قوات سوريا الديمقراطية ” تسلم مناطقاً في الجهة الغربية لمنبج لميليشيات بشار الأسد لـ ” قطع الطريق أمام الأطماع التركية “

تناقل ناشطون ووسائل إعلام كردية بياناً منسوباً لمجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، يعلن فيه تسليم عدد من القرى في ريف حلب الشمالي الشرقي لميليشيات بشار الأسد

وجاء في البيان المنسبو للمجلس أن التسليم تم “بهدف حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والدماء وما تحمله من مآسي وحفاظاً على أمن وسلامة مدينة منبج وريفها وقطع الطريق أمام الاطماع التركية وباحتلال المزيد من الأراضي السورية”.

وأضاف البيان: “التزاماً منا بعهدنا وببذل كل ما هو ممكن ولأجل مصلحة وأمن وشعبنا وأهلنا في منبج، فإننا وفي المجلس العسكري لمنبج وريفها نعلن وأننا قد اتفقنا مع الجانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات والمحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمنبج للقوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية التي ستقوم بمهام حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات”.

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