رندة قسيس الممتعضة من استبعاد دي ميستورا لها تهاجم جنيف : المشاركون ليسوا إلا لاعبين صغار .. و منصات القاهرة و موسكو لم تعد موجودة ( فيديو )
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2 ساعتين مضت أخبار البلد, أهم الأخبار تعليق واحد
رندة قسيس الممتعضة من استبعاد دي ميستورا لها تهاجم جنيف : المشاركون ليسوا إلا لاعبين صغار .. و منصات القاهرة و موسكو لم تعد موجودة ( فيديو )
يبدو أن رندة لم تبرز الخلفية الثقافية مع ديمستورا
كما تفعلها مع المسؤولين الروس وخلف الأبواب المغلقة
أو أن ديمستورا لم يلقي بالا على هكذا مستويات أو رندة لم تقم بالواجب المطلوب منها على أكمل وجه لانه بتعرفوا الذوق الأيطالي يختلف عن الذوق الروسي