بعد سقوطه المروع .. توريس : الخوف كان أكبر من الألم

شكر مهاجم #أتلتيكو_مدريد، رابع الدوري الإسباني لكرة القدم، #فرناندو_توريس أنصاره غداة إصابته بارتجاج في الجمجمة خلال المباراة مع ديبورتيفو لاكورونيا (1-1)، معتبرا أن “الخوف كان أكبر من الألم”.

وكتب توريس الذي فقد الوعي ونقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، في صفحته على تويتر: “أشكر جدا كل الذين قلقوا علي وبعثوا لي برسائل التشجيع. الحقيقة إن الخوف كان أكبر من الألم، وآمل أن أعود قريبا”.

واصطدم رأس توريس (32 عاما) برأس لاعب وسط ديبورتيفو اليكس بارغانتينيوس فسقط أرضا وفقد الوعي وأخرج على حمالة ثم نقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب حيث خضع لفحوص دقيقة، لكنه خرج صباح امس الجمعة.

من جانبه، أكد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في مؤتمر صحافي أن توريس “واع”، وأعرب عن “قلقه جراء الضربة” التي تعرض لها المهاجم المحبوب جماهيريا.

وقال: “ما حصل ليس منظرا جميلا، لكن مثل هذه المواقف تحدث للأسف في كرة القدم. نتمنى الخير لفرناندو توريس”. ( AFP )

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