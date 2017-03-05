” غوغل ” تحول نظاراتها إلى شكل قبعة ذكية

كشفت شركة #غوغل، عن آخر براءات اختراعاتها، والذي يتمثل بتطوير منتجها نظارات غوغل، وتحويله إلى قبعة ذكية.

وتعمل القبعة عبر نظام كاميرا مدمجة وبجودة عالية والتي يمكن استخدامها لعقد جلسة تفاعلية مع المستخدم البعيد.

وتسمح الكاميرا المدمجة التقاط الصور وأشرطة الفيديو، بما في ذلك التسجيل الحي، وتحميله على شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام تطبيقات الجوال.

وتقول غوغل إن هذا الاختراع يخلق موجات صوتية من خلال قبعة عن طريق توصيل العظام في الجمجمة وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، كما وتأتي القبعة مع ميكروفون للمستخدمين لتسجيل الصوت.

ولقبعة غوغل وظائف أخرى مثل تبادل الصور والفيديو مع الأصدقاء والعائلة، كما ويمكنها تأدية جلسة مساعدة تفاعلية، مثل تقاسم لقطات مشاكل فنية عندما يقوم شخص ما الاتصال بخط خدمة العملاء.

ويمكن لقبعة غوغل، أن تكون في متناول الأيدي في حالات الطوارئ مثل تقديم صور ومعلومات لتحديد مواقع عبر GPS، إلى نظام الخادم في حالة الطوارئ.

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