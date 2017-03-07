زوجة أميركية غيورة تضرب خطيبة زوجها حتى الموت

ألقت الشرطة في ولاية #جورجيا الأمريكية القبض على امرأة بتهمة خنق وضرب خطيبة زوجها السابق حتى الموت بدافع الغيرة.

ووضعت الشرطة بيترا ريسي (55 عاماً) في الحجز بتهمة قتل كارين لي (53 عاماً) في يناير (كانون الثاني) الماضي، كما ألقت الشرطة القبض في وقت سابق على جيمس لويد (31 عاماً) بتهمة الاشتراك في الجريمة، بحسب موقع إليت ديلي.

وكان جوزيف ريسي قد اتصل بالشرطة والإسعاف حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم 17 كانون الثاني الماضي، بعد أن وجد خطيبته كارين بلا حراك خارج منزله، ولدى وصول المسعفين كانت غير قادرة على التنفس، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها.

وأظهرت التحقيقات أن كارين وهي أم لثلاثة أبناء ماتت نتيجة تعرضها للخنق والضرب بأداة حادة على رأسها وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويقول الأشخاص الذين عرفوا كارين قبل وفاتها إنها كانت تحب التصوير والأزياء والنزهات والحيوانات، كما أنها كانت تحب أن تطهو وجبات طعام شهية لأبنائها.

ويقول أحد الجيران إن مقتل كارين لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، حيث توقع أن تكون الزوجة السابقة لخطيبها قد نفذت الجريمة بدافع الغيرة، لكن الشرطة لم تفرج عن المزيد من المعلومات حول تفاصيل الجريمة ودوافعها.

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