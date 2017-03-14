كريستيانو رونالدو يبدأ مشروعاً جديداً

كشف النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو عن مشروع جديد في مدينة #مدريد الإسبانية، وهو واحد من مشاريع جديدة بدأ رونالدو بالخوض بها مؤخرا، بالتزامن مع الأحاديث التي تدور بشأن تراجع مستوى “أفضل لاعب في العالم” لعام 2016.

وافتتح رونالدو صالة رياضية GYM ستحمل علامته التجارية “CR7” وستمتد لتكون ضمن سلسلة صالات تدريب رياضية في مدن عدة.

ووفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عن صحيفة ماركا الإسبانية، قال رونالدو: “النادي الرياضي هو مكان ممتاز للقاء أشخاص جدد، لقد قابلت العديد من الأشخاص المثيرين للإعجاب داخله”.

ونفى رونالدو إشاعات قيامه بـ3000 تمرين ضغط لعضلات البطن يوميا، قائلا: “لا أعرف إذا ما أتمرن 1000 تمرين ضغط في الإسبوع كله”.

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