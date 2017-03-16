دمشق : حزب البعث يخرج دفعة جديدة من ” العجائز ” و يضمهم لفيلقه الخامس ( فيديو + صور )

أعلن حزب البعث، المغتصب للدولة والمجتمع، عن تخريج دفعة جديدة من “القوات” التي اشتهرت بمعاركها ضد البرادات والغسالات وبقية أدوات السوريين المنزلية، عن تخريج دفعة جديدة من “لواء البعث” التابع للفيلق الخامس التابع بدوره لميليشيات بشار الأسد المحلية المعروفة في الأوساط الموالية باسم “الجيش العربي السوري”.

وحضر حفل التخريج الذي تم في دمشق، يوم أمس الأربعاء (15/3)، كل من هلال هلال الأمين القطري للحزب، وعمار ساعاتي رئيس ما يسمى مكتب الشباب القطري، وباسم سودان قائد “كتائب البعث”، ونائبه عمر العاروب.

وأظهرت الصور والمقاطع المصورة التي اطلع عليها عكس السير، وجود العديد من العناصر كبار السن.

ويزعم النظام أن الانضمام للفيلق الخامس “تطوعي”، إلا أن حملات الاعتقال والسوق وإجبار الموظفين في المؤسسات الحكومية على الانضمام، لم تتوقف منذ الإعلان عن بدء تشكيل الفيلق.

عكس السير