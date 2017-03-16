” فيزا ” تستعرض نظارة شمسية للدفع الإلكتروني بدلاً من البطاقات البنكية

استعرضت شركة #فيزا، إحدى أكبر شركات إدارة عمليات الدفع في العالم، نموذج تجريبي لنظارة شمسية تُمكن مستخدميها من الدفع عبر حساباتهم البنكية في المحلات والأسواق التجارية، بدلاً من البطاقات البنكية التقليدية.

وأوضحت الشركة، عبر حدث أقامته في مؤتمر SXSW 2017 المقام حالياً في مدينة أوستن بولاية #تكساس الأمريكية، أن النموذج التجريبي هو عبارة عن نظارة شمسية مدمج في إحدى ذراعيها شريحة لاتصالات المدى القريب “إن إف سي” تدير عملية الدفع.

وأضافت الشركة أن مستخدم هذه النظارة لا يحتاج سوى لخلعها وتمرير ذراعها، الموجود به الشريحة، على إحدى ماكينات الدفع التي تستخدم بوابة فيزا لاتصالات المدى القريب، والموجودة فعليا بالكثير من المحلات التجارية، وذلك لاتمام عملية الدفع عبر حسابه البنكي.

ولم توضح فيزا أي معلومات حول إمكانية طرح النظارة في الأسواق خلال الفترة المقبلة وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث أشارت خلال الحدث إلى أن النموذج الذي استعرضته لازال تحت التجربة، وأن النظارات لم تتاح للعامة بعد.

هذا، ومن جانبه قال كريس كورتين، مدير قسم العلامة التجارية والتسويق الابداعي في فيزا، أن شركته لازالت تختبر نماذج لأشياء لم يكن يتخيلها المستخدم لتكون وسيلة للدفع ومنها النظارات الشمسية والخواتم.

يذكر أن فيزا لازالت تختبر ردة فعل المستخدمين تجاه استخدام أشياء مثل النظارات أو الخواتم أو معصم اليد في عمليات الدفع، كما تتفاوض الشركة مع البنوك لرعاية وسائل الدفع غير التقليدية تلك وتوفيرها لعملائهم، وذلك حسبما أشار تقرير لوكالة سي إن بي سي الإخبارية.

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