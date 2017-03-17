البنتاغون : قصفنا موقعاً لتنظيم القاعدة لا مسجداً في ريف حلب ( فيديو | لحظة استخراج طفل حياً من تحت الأنقاض )

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة استهداف مسجد في محافظة حلب غرب سوريا وقالت إنها نفذت ضربة ضد موقع اجتماع لمتشددين من تنظيم القاعدة وإنها تعتقد إنها قتلت العشرات من منهم.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين وهو يعرض صورة لموقع الهجوم إن طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار قصفت موقع اجتماع للقاعدة يوم الخميس في قرية الجينة.

وأضاف ديفيز إن الجيش الأمريكي لا علم له بسقوط أي قتلى أو مصابين من المدنيين. (REUTERS)

متابعات

قالت وكالة أنباء الأناضول، إن الذين استهدفتهم المقاتلات الأمريكية أمس الخميس، هم من أتباع ما يسمى بجماعة “التبليغ والدعوة”، المناهضة للأفكار المتطرفة، وليسوا أتباع تنظيم القاعدة مثلما أعلنت واشنطن.

وأشارت إلى أن أغلب أتباع الجماعة يتواجدون بالريف الغربي لمحافظة حلب، وينظمون اجتماعات دورية كل ليلة خميس عقب صلاة العشاء في إحدى المساجد بالمنطقة.

ولفت إلى أن أتباع الجماعة اجتمعوا ليلة أمس في مسجد عمر بقرية “الجينة” مع السكان المحليين، حيث كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن موعد الاجتماع.

وقال “مصطفى عبيد” المسؤول في الدفاع المدني، للأناضول، اليوم الجمعة “وصلنا إلى موقع الحادث (المسجد) بعد 5 دقائق، وشاهدنا الناس مطروحين أرضاً، وأطراف كثير منهم مبتورة”.

وأضاف عبيد أن الشهود أكدوا أن الطائرات ألقت ثلاثة صواريخ على المسجد في البداية، ومن ثم ألقت الصاروخ الرابع على الذين حاولوا الخروج منه.

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