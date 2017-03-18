كندا تخصص ملايين الدولارات للسوريين الراغبين بالعودة لمناطقهم المحررة من ” داعش “

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، تخصيص حكومة بلادها أكثر من 28 مليون دولار، للاجئين السوريين والعراقيين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت فريلاند، في بيان لها أن “بلادها ستواصل مكافحة تنظيم داعش، ومساعدة المتأثرين من الأزمات الراهنة في المنطقة”.

وأكدت أن “دعم المدنيين سيساعد في تلبية احتياجاتهم العاجلة، فضلًا عن مساعدة الراغبين بالعودة إلى منازلهم”.

وشدد على أن “كندا مصصمة على إلحاق الهزيمة بداعش، ومساعدة الأطفال والنساء والرجال المتأثرين من الصراعات”.

وأردفت: “سنواصل دعم شعوب الشرق الأوسط، والعمل مع الشركاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش”.

وأضافت الوزيرة الكندية أنها “تعتزم المشاركة في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء المقبل”.

جدير بالذكر أنّ كندا استقبلت في عام 2016، نفس العدد الذي تعتزم استقباله العام الحالي، ما يشكل زيادة بنحو 40 ألف لاجئ، مقارنة بـ 260 ألف لاجئ كانت تستقبلهم على أساس سنوي في الفترة الممتدة بين 2011 و2015. (ANADOLU)

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