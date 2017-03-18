” هذه الضربات ستتواصل ” .. نتانياهو : استهدفنا أسلحة ” متطورة ” لحزب الله في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة إن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا استهدفت أسلحة “متطورة” كانت ستنقل إلى حزب الله اللبناني، مؤكدا أن هذا النوع من الضربات سيتواصل.
وصرح نتانياهو للتلفزيون “حين نرصد محاولات نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله ونتلقى معلومات من أجهزة استخبارات في هذا المعنى، نتحرك لمنعها”.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت أهدافا عدة في سوريا وأنه اعترض صاروخا أطلق من سوريا ردا على الغارة. (AFP)
عكس السير
قيم الخبر
وهذا مطلب الشعب السوري. بقصف هؤلاء الإرهابيين الإيرانيين.
وكذلك قصف المليشيات العراقية والأفغانية فهي ادوات إرهابية إيرانية.
على نتنياهو قصف قصر بشار لأنه من جلب الإرهابيين ويرعاهم.
الشعب السوري يطالب بمزيد من الغارات.
يجب عدم توفير الوقت سوريا والعراق بفضل الغبي اوباما صارت تحت سيطرة الإرهاب الإيراني.
العدو الاسرائيلي يعلن وبكل صراحة انه لن يتهاون ابدا بشأن سلاح يمكن ان يشكل خطرا على امنه حتى لو كان ضعيفا او حتى معدوما وبين الاحباب والاصدقاء من حكامنا العرب الاشاوس وايران وحزب الله الذين يتهاونون في كل شيء الا اذا مس كرسيهم واطماعهم المعلنة والباطنية
العدو لم يقتل مدنيا واحدا في غاراته منذ ست سنوات وحتى اليوم والحبيب قتل مليونا من السوريين ومليونين من العراقيين ومئات الالاف من اليمنيين والليبيين واذل لبنان ومصر وما زال يعلن بوقاحة منقطعة النظير الى انه يريد ان يبسط نفوذه من جاكرتا حتى الدار البيضاء اللهم احمني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم
الله حيو أفيخاي أدرعي