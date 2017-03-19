دراسة : الحركة ثلاث دقائق كل ساعتين تحميك من مخاطر مميتة

كشفت دراسة بحثية أعلن عنها مؤخراً مجموعة من الأطباء الفرنسيين، أن الحركة كل ساعتين، ثلاثَ دقائق أو يزيد، ستحمي الإنسان من مخاطر مميتة، إضافة إلى تعزيز وظائف القلب وتقويتها.

وذكر جراح القلب الفرنسي، فرانسوا كاريه، وهو رئيس الفريق البحثي، أن الدقائق التي سيتحركها الإنسان كل ساعتين، سيكون لها تأثير فعال على استقرار مستويات ضغط الدم، وضمان سيولته، والتي تعد من العوامل المهمة للحفاظ على قلب سليم، بحسب الدراسة الفرنسية.

وأضاف البروفيسور فرانسوا، وهو عضو في الفيدرالية الفرنسية لأمراض القلب: “إن الحركة المنتظمة بشكل يومي مدة تراوح بين 15 و30 دقيقة، ستنقذ حياة الإنسان من الوفاة المبكرة” بحسب ما نقلت شبكة الخليج أونلاين ، مشيراً إلى أن “التمارين الرياضية المُنتظمة تعمل على تقليل مخاطر الأمراض التي تُصيب القلب والشرايين”.

إلى ذلك أكدت الدراسة أن الذين يجلسون ساعات طويلة دون حركة، هم الأكثر عُرضة لأمراض القلب، ذلك لتراكم الدهون حول البطن، التي تعد قلة الحركة أحد أهم أسباب تجمعها في جسم الإنسان.

الجدير بالذكر أن البروفيسور فرانسوا كاريه كشف مؤخراً- بحسب إحصائية أجراها في فرنسا- أن أكثر من 57% من الفرنسيين لا يُمارسون الرياضة، مع ساعة واحدة من الرياضة في الأسبوع يمارسها 8 من كل 10 فرنسيين.

كما سجل فرانسوا خطراً كبير على صحة القلب لدى 82% من الفرنسيين، الذين تضطرهم أعمالهم إلى الجلوس أوقاتاً طويلة دون حركة.

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