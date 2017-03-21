راتب العنصر 200 دولار شهرياً .. ريدور خليل : وحدات الحماية ستزيد من تعداد قواتها لتصل إلى أكثر من 100 ألف

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية لرويترز إنها تستهدف زيادة قواتها بواقع الثلثين إلى أكثر من 100 ألف مقاتل هذا العام.

وقال المتحدث ريدور خليل إن وحدات حماية الشعب الكردية، أطلقت حملة كبيرة هذا العام لتحول نفسها إلى قوة أكثر تنظيما تماثل جيشا.

وأضاف أن الوحدات كانت بنهاية 2016 تضم 60 ألف مقاتل بما في ذلك وحدات حماية المرأة وأن الوحدات شكلت بالفعل عشر كتائب جديدة منذ بداية هذا العام كل كتيبة مؤلفة من نحو 300 مقاتل.

وقال خليل ردا على أسئلة مكتوبة من رويترز “نطمح إلى أن تتجاوز 100 ألف” ولدى سؤاله متى تريد وحدات حماية الشعب تحقيق هذا الهدف قال “النصف الثاني 2017”.

وقال خليل إن الوحدات الجديدة وكتائب جديدة غيرها من المزمع تشكيلها هذا العام ستتدرب على كل أشكال القتال والسلاح والأساليب بهدف تحويل وحدات حماية الشعب إلى قوة أكثر تنظيما تشبه جيشا تقليديا.

وقال منشور لوحدات حماية الشعب تم توزيعه على مجندين للكتائب الجديدة في المنطقة ذات الأغلبية الكردية بشمال سوريا حيث يعيش نحو مليوني كردي “قوة عسكرية منضبطة ومتماسكة ومدربة جيدا على أساليب مختلفة للحرب… هي الضمان الحقيقي للدفاع عنا ولتأكيد وجودنا كدولة عظيمة تستحق الكرامة”.

وقال خليل إن كل مقاتل سيحصل على راتب شهري قيمته 200 دولار وهو ما يزيد 20 دولارا على أعلى أجر يحصل عليه مقاتلو وحدات حماية الشعب حاليا. (REUTERS)

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