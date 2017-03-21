قطر : شاب يتخلص من زوجته بواسطة مكنسة كهربائية

أقدم زوج في #قطر على قتل زوجته عمدًا بمكنسة كهربائية وسلك كهربائي بسبب خلافات بينهما، إثر شكوك للزوج في رأسه حول “ماضي” الزوجة.

وكشفت التحقيقات أنه بعد علم المتهم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته، صارت هذه العلاقة كالهاجس لديه، ويثير بسببها الكثير من المشادات ، بحسب صحيفة بوابة الشرق ، ولفتت التحقيقات إلى أن الزوج في العشرين من عمره، ويعمل في شركة، وأحيل للنيابة بعد قتله زوجته عمدا.

وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وفي أنحاء متفرقة من جسدها، إضافة إلى قيام الضحية بسكب الماء الساخن على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها؛ ما تسبب في نزيف داخلي كبير في جسدها أودى بحياتها.

وذكر ضابط في شهادته أنه تلقى بلاغا بوجود شبهة جنائية وحالة وفاة، وعند دخوله إلى الفيلا كان كل شيء مرتبا، وكانت الضحية ممددة على ظهرها على الأرض وبها آثار إصابات وحروق في أنحاء متفرقة في جسدها.

وأضاف أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها كانت فارقت الحياة.

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